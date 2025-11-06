Lise öğrencisi Uyar’dan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına gitar resitali

16 yaşındaki lise öğrencisi Durusu Uyar, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına gitar resitali verecek.

Uyar'ın cumartesi günü The Soulist - Coffee & Music House’da vereceği ilk gitar resitali saat 19.00'da başlayacak.

Konuyla ilgili açıklamasında, sanatını sosyal faydaya dönüştürmeyi hedeflediğini ifade eden Durusu Uyar, şu ana kadar üç karma sergiye katıldığını belirtti.