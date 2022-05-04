Liposuction ve Estetik Yöntemleri

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Liposuction vücudun estetik ve hoş görünmesini sağlayan bölgesel incelme tekniğidir. Liposuction uzun süreden beri kullanılan bölgesel incelme yöntemidir. Vücudun bazı noktalarında biriken ve yapılan diyet, egzersiz programlarına rağmen bir türlü gitmeyen bölgesel yağlanmalar liposuction tekniği ile etkili bir şekilde yok edilir.

Özellikle karın, kalça, uyluk bölgesi, kol ve bacaklarda oluşan inatçı yağlar estetik açıdan hoş bir görüntü sunmaz. Vücudun orantısız bir şekilde görünmesine neden olur. Bu durum bireylerin özgüven kaybı yaşanmasına neden olduğu gibi sosyal ilişkilerini de olumsuz etkiler.

Dolayısıyla teknolojinin getirilerinden biri olan Liposuction tekniği belli bir ihtiyaç sonucu ortaya çıkmış ve beklentileri en iyi şekilde karşılıyor. İnce kanüller ve vakumlama tekniği ile sıvı hale getirilen yağ hücreleri kolayca çekilir ve Liposuction işlemi tamamlanır.

Liposuction Nasıl Yapılır?

Cerrahi bir operasyon olan liposuction yönteminde deriye öncelikle birkaç milimetre kesiler atılır. Daha sonra atılan kesilen içerisine kanül adı verilen ince borular yerleştirilir. Sıvı hale gelen yağ hücreleri borularla bağlantılı olan vakumlama cihazı tarafından çekilir. Bu tekniğin en önemli amacı yağ hücrelerini yoğunluk gösterdiği alanlarda yağ hücresi sayısını azaltmaktır.

Karın Germe Ameliyatı Kimlere Uygulanır?

Bayanların tercih ettiği karın germe ameliyatı son dönemlerde erkekler tarafından da tercih edilmeye başlandı. Özellikle karın bölgesinde biriken ve zamanla burada bulunan kasların esnemesi ile sarkan deri kötü bir görüntüye neden olur. Bu doğrultuda karın germe ameliyatı uygulanır. Ameliyat daha çok art arda yapılan doğumlar ve yaşlanma ile birlikte sarkan derinin toparlanması durumlarında tercih edilir.

Karın Germe Ameliyatı Öncesi Bilinmesi Gerekenler

Her cerrahi operasyonda olduğu gibi karın germe ameliyatı öncesinde hastanın Bu doğrultuda profesyonel destek sunan bir cerrah seçiminde bulunması gerekir. Ayrıca operasyonun gerçekleşeceği kliniğin enfeksiyon riskine karşı steril ve hijyenik olması önemlidir.

Karın germe ameliyatı öncesinde yapılan ön muayene sırasında hastanın beklentisini ifade etmesi ve kombine edilecek diğer uygulamaları da doktoru bildirmesi gerekir. Ameliyat sırasında kanamaya neden olabilecek kan sulandırıcı ilaçların ameliyattan 1 hafta önce bırakılması gerekir.

Karın Germe Ameliyatı Sonrası Bilinmesi Gerekenler

Ameliyat sonrası hastanın özel olarak tasarlanan korse kullanması önerilir. Karın germe ameliyatı sonrasında hastanın dinlenmesi ve ağır egzersizlerden kaçınması gerekir.

Vaser Liposuction Nedir ve Kimlere Uygulanır?

Teknolojinin getirilerinden biri olan vaser Liposuction yenilikçi bir anlayışla bölgesel zayıflama imkanı sunar. Uygulamanın en önemli ve avantajı yanı yağ hücreleri üretilmesi sırasında kullanılan ultrasonik ses dalgalarıdır. Kullanılan bu ses dalgaları sayesinde inatçı yağlar kısa sürede sıvı hale gelir ve vücuttan atılır.

Minimal düzeyde cerrahi müdahale gerektiren vaser liposuction yağ alma işlemleri sonrasında vücudun dalgalı görünmesini ortadan kaldırır. Daha hoş ve estetik bir görünüm sunduğu gibi yağ hücrelerini kolayca vücuttan uzaklaştırır. Bölgesel yağlanma problemi bulunan ve sağlık koşulları elverişli olan tüm bireyler vaser liposuction tekniğinden yararlanabilir.

Vaser Liposuction Yöntemleri Nelerdir?

Modern tekniklerden biri olan vaser liposuction işleminde operasyon uygulanması için deri altına sıvı gönderilir. Daha sonra kullanılan ultrasonik ses dalgaları yöntemi ile yağ hücreleri parçalanmaya başlar. Kullanılan bu ultrason enerjisi iğne yağ hücreleri aspire edilerek vücuttan uzaklaştırılır.

Vaser Liposuction Tedavi Fiyatları

Klasik Liposuction tekniğine benzer özellikler gösteren vaser Liposuction daha fazla teknolojik özelliklere sahiptir. Bu nedenle vücutta daha az kesi izi bulunur. Dolayısıyla vaser Liposuction daha fazla ilgi görerek tercih ediliyor. Vaser liposuction fiyatları işlemin uygulanacağı bölge sayısına ve bölge yüzeyinin genişliğine bağlıdır.