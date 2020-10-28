Limasol'da olaylı gece
Limasol’da, hükümetin aldığı covid-19 önlemlerini protesto eden göstericiler polise saldırdı. Eylemciler 1 polis aracını ateşe verdi.
A+A-
Limasol’da, hükümetin aldığı covid-19 önlemlerini protesto gösterileri, şiddet eylemlerine dönüştü.
Covid-19 bulaşının en yüksek noktada olduğu Limasol kentinde bir otoparkta toplanan kalabalık, hükümetin yolsuzluklarını ve covid-19 tedbirlerini protesto etti.
Yüzlerce kişinin katıldığı eylemde maske takılmadı. Protestocular bölgede ateş yakarak, polis araçlarına saldırdı. Reporter’in haberine göre bir polis aracı protestocuların saldırısı sonucu yandı.
Bu haber toplam 1479 defa okunmuştur
Etiketler : corona virüs