Limasol'da olaylı gece

Limasol’da, hükümetin aldığı covid-19 önlemlerini protesto gösterileri, şiddet eylemlerine dönüştü.

Covid-19 bulaşının en yüksek noktada olduğu Limasol kentinde bir otoparkta toplanan kalabalık, hükümetin yolsuzluklarını ve covid-19 tedbirlerini protesto etti.

Yüzlerce kişinin katıldığı eylemde maske takılmadı. Protestocular bölgede ateş yakarak, polis araçlarına saldırdı. Reporter’in haberine göre bir polis aracı protestocuların saldırısı sonucu yandı.

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