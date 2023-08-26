Limasol’da camiye saldırı

Kıbrıs'ın güneyindeki haber kaynakları, Cumartesi gece yarısından hemen sonra Limasol’da bulunan bir camiye molotoflu saldırı düzenlendiğini bildirdi.

güneydeki haber kaynakları, Limasol’da bulunan “Cedit Camii'ne” Cumartesi günü 01:10 sularında gelen bir kişinin molotof attığını, sonrasında caminin kapısının ve duvarının zarar gördüğünü bildirdi.

“Antenna” haber sitesi, söz konusu camiye yönelik saldırının çatapat atılması olduğunu ve camide hafifi hasar meydana geldiğini belirtirken, “Philenews” haber sitesi ise saldırının molotof kokteyliyle gerçekleştirildiğini yazdı.

O anların kameralarla kayıt altına alındığı, Kıbrıs Rum polisinin ise soruşturmayı sürdürdüğü ifade edildi.