Limasol Bankası kadın çalışanlarından anlamlı katkı

Ülkemizin köklü kuruluşlarından Limasol Bankası Kadın Çalışanları tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde LTB Kadın sığınma evindeki kadınların gücüne güç katmak için anlamlı katkıda bulundu.

Limasol Bankası İnsan Kaynakları Müdürü İlknur Aydoğdu ‘‘Bu yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın çalışanlarımıza pandemi nedeniyle hediye takdim etmek yerine, Limasol Bankası kadın çalışanlarımız olarak LTB Kadın Sığınma Evi’ne “Kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durmalarına katkı koyabilmek adına” en anlamlı hediyeyi armağan ettiğimizi düşünmekteyiz’’ ifadesinde bulundu.

Limasol Bankası Genel Müdür Yardımcısı Müzeyyen Öztürker ‘‘Ülkemizde şiddete uğrayan kadınların can güvenliği tehlikesi veya şiddet ortamından uzaklaşmak istemeleri durumunda çocukları ile birlikte kalabilecekleri yer olan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Kadın Sığınma Evi’ne öncelikle tüm kadınların sesi olduğu için teşekkür ederiz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde gücünü üreterek kazanan, sevgiyle kullanan Limasol Bankası Kadın Çalışanlarımız yaklaşık %70 oranında kadın çalışan ve yöneticiden oluşmaktadır. Limasol Bankası Kadın Çalışanlarımız olarak LTB Kadın Sığınma evine kadın çalışanlar olarak böylesine anlamlı bir günde katkı sağlamaktan gurur duyar ve tüm kadınlarımızın kadınlar gününü en içten dileklerimizle kutlarız’’ diyerek sözlerini tamamladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi Amiri Sibel Taçay Demirpençe ve LTB Şiddete Karşı Yan Yana Projesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Ayşe Kişmir’in paylaştıkları görüşler şöyle: ‘‘LTB Kadın Sığınma Evi toplumumuzun tek Kadın Sığınma Evi olarak ülkemizin farklı şehirlerden kadınların da sığınma evinden faydalandığı hizmetlerini sunmaya devam etmektedir. İnsan hakları merkezli yaşanabilir dünya için kadının etkinlik alanının güçlendirilmesi, sağlık, siyaset, hukuk ve benzeri alanlarda fırsat ve olanaklarda eşit düzeyde yararlanması kadın ve erkeğe verilen hakların yüklenen sorumlulukların adil biçimde dağıtılması son derece önemlidir. Kadınlarımızın eğitimli, bilgili ve bilinçli olması modern bir toplumun ön şartıdır. Limasol Bankası Kadın Çalışanların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutlar; LTB Kadın Sığınma Evindeki Kadınlarımızın hak ettikleri değerin gösterilmesi ve geleceğe güvenle bakmasının sağlanması için gerçekleştirilen anlamlı katkıya kadınlarımız adına teşekkürlerimizi sunarız”