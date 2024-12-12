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Liman-Sen Başkanı Ajdan Bilgiç oldu

Liman-Sen Başkanı Ajdan Bilgiç oldu

Kıbrıs Türk Liman ve Taşıt İşçileri Sendikası (Liman-Sen) Başkanı Ajdan Bilgiç oldu.

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Kıbrıs Türk Liman ve Taşıt İşçileri Sendikası (Liman-Sen) Başkanı Ajdan Bilgiç oldu.

Liman-Sen’den verilen bilgiye göre, Sendikanın olağan genel kurul toplantısı 5 Aralık’ta yapıldı.

Genel kurulda seçilen yönetim kurulu ve görevlendirmeler şöyle:

"Başkan: Ajdan Bilgiç, Genel Sekreter: Halil Tekbıyık, Mali Sekreter: Rağıp Çelebi, Veznedar: Sonuç Koreli, Veznedar Yardımcısı: Firuz Gürses, Üye: Süleyman Bilgiç, Üye: Ali Can Bolat."

Açıklamada, Gazimağusa Limanı'nın özelleştirilmesinin gündemde olduğuna işaret edilerek Hükümete, Liman-Sen üyelerini düşünerek hareket etmesi çağrısında bulunuldu.

 Toplantıda, Liman-Sen'in Hür İşçi Sendikaları Federasyonu'na (Hür-İş) katılması kararı alındığı da belirtildi.

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