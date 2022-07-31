Lillie: “Kıbrıs sorunu yalnızca iki toplumlu ve iki bölgeli federasyonla çözülebilir”

İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie, Kıbrıs sorununun yalnızca iki toplumlu ve iki bölgeli federasyonla çözülebileceğini söyledi.

Kathimerini gazetesine röportaj veren Lillie, ne Kıbrıs Rum tarafının, ne de İngiltere’nin iki devletli çözümü tartışmak niyetinde olduğunu ve bu seçeneği yalnızca Kıbrıs Türk tarafı ile Türkiye’nin arzuladığını kaydetti.

Habere göre Lillie, Kıbrıs Türk tarafı ile Kıbrıs Rum tarafının mali ve sosyal meselelerle işbirliği yapmasının önemli olduğunu; çünkü ortak bir vatan yaratılmak isteniyorsa, taraflar arasında uzlaşıya varılması gerektiğini belirtti.

Lillie, Crans Montana başlığının tamamen kapandığını kaydederken, Kıbrıs sorununun çözümü kitabının da kapanmamış olmasını dilediğini söyledi.

Lillie ayrıca, İngiltere-Kıbrıs ilişkilerindeki en büyük başarının, İngiliz Üsleri’ndeki askeri olmayan bölgelerin imara açılmasını öngören anlaşma olduğunu ifade etti.