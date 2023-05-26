Letimbiotis: Hristodoulidis ve Scholz olası Avrupalı ​​arabulucuları tartıştı

Kıbrıslı Rum Hükümet sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hrisodoulidis’in Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesi sırasında her iki tarafın da, Kıbrıs sorununda Avrupalı ​​arabulucu rolünü üstlenebilecek siyasi figürleri öne sürdüğünü söyledi.

Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu’na konuşan Letimbiotis, Türkiye'de seçilecek yeni hükümetini müzakere masasına dönmeye ikna etmek için belirli araçlar ve teşvikler sunabilecek bir konumda olan bir siyasetçi seçmenin önemini vurguladı.

Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis ile Almanya Başbakanı arasında dün yapılan toplantıda teşvik konusunun da ele alındığını kaydeden Hükümet sözcüsü, Scholz'un, Hrisodoulidis’in müzakerelerin yeniden başlaması için gösterdiği iradeden etkilendiğini belirttiğinin de altını çizdi.

Letimbiotis, Hristodulidis'in önerisinin uygulanmasıyla ilgili olarak hükümetin sonraki adımlarından da bahsederek, önerinin 13 Haziran'da, Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu önünde inceleyeceğini kaydetti.