LESAM’daki bol bisikletli ve muhabbetli sergi herkesi eski günlere götürdü

Murat OBENLER

Açıldığı günden itibaren gerçekleştirdiği sergiler, müzik etkinlikleri ve seminerlerle adından söz ettiren Lefkoşa Surlariçi’nin yeni kültür-sanat buluşma mekanlarından LESAM'da ( Lefkoşa Sanat Merkezi ) bu kez Dr. Kenan Arifoğlu'nun "İki Tekerlek Üzerinde Uzun Bir Zaman-Kıbrıs’ın Klasik Bisikletleri" kitabının tanıtımı ve koleksiyonundaki bisikletlerden oluşan sergisi gerçekleştirildi. 17 Mayıs Cuma saat 19.00'da bisiklet merağı ve bu konudaki koleksiyonculuğu ile de tanınan Dr. Kenan Arifoğlu, LESAM Direktörü ve kitabın fotoğraflarını çeken Yıltan Taşçı ve grafik tasarımını yapan Ceyhan Özyıldız’ın konuşmaları ile başlayan etkinlik kitabın imzası ve serginin açılması ile devam etti. Kıbrıs'ın klasik bisikletlerinden oluşan bir seçki yanı sıra Yıltan Taşçı’nın da kolaj çalışması olarak kitaptaki bisikletlerin fotoğraflarını içeren sergisi de açıldı. Etkinlikte Akcan Bisiklet tarafından hediye edilen bir bisiklet de çekilişle yeni sahibine takdim edildi. Sergi 6 Haziran’a kadar LESAM’da açık kalacak.



Arifoğlu: “Bisiklet merağımı ve koleksiyonculuğumu bu kitapla ölümsüzleştirdiğim için çok mutluyum”

Dr. Kenan Arifoğlu uzun yıllara dayanan klasik bisiklet biriktirme merakını zamanla koleksiyonculuğa döndürdüğünü ve seri bisikletler toplamaya özen gösterdiğini kaydederek bunu bir kitaba dönüştürerek ölümsüzleştirdiği için de çok mutlu olduğunu vurguladı. Arifoğlu: “Kitapta emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ben yazar değilim ama bu değerli çalışmayı çok değerli yardımsever arkadaşlarım ve ailem sayesinde hayata geçirdiğim için çok mutluyum. Kitabın adını “Vintage Bicycles of Cyprus-Kıbrıs’ın Klasik Bisikletleri” koyduk. Kitap Kıbrıs’a doğal olarak gelen, yaygın olarak bulunan bisikletleri içerir. 1950’li yılların bisikletleri İngiltere’den gelmiştir, 1970 ve 80’lerde de ağırlık İngiltere olmak üzere Fransız ve Alman yapımı bisikletler de vardır. Toplam 53 farklı bisikleti görselleri, teknik özellikleri ve bilgileri(Türkçe ve İngilizce) ile birlikte bu kitaba aldık. İnsanları çocukluk zamanlarına götürecek, Kıbrıs’ta doğup büyüyen herkese bir nostalji yaşatacak kitabın sergisinde de bu bisikletleri tekrardan insanlarla buluşturmak istedik. Herkes bu sergide kendinden bir şey bulacak. Herkesi ülkede ilk olan bu sergiye beklerim.”



Taşçı: “Kapitalizm bisikleti sevmez. Biz ise çok severiz. Dr.Arifoğlu’na bu değerli eser için çok teşekkürler”

LESAM Direktörü Yıltan Taşçı da “Kapitalizm bisikleti sevmez. Biz ise çok severiz” sözüyle başladığı konuşmasında kitabın alanında bir ilk olmasına vurgu yaparak Lefkoşa’nın kültür-sanat duraklarından ve etkinlik merkezlerinden biri olma hedefiyle güzel etkinliklere sahne olan LESAM’da bu tanıtım, imza ve sergiden oluşan etkinliğini yapmayı seçen Dr.Arifoğlu’na çok teşekkür etti. Daha önceki etkinliklerde olduğu gibi yoğun bir katılımın bu mekânda olmasının önemine dikkat çeken Taşçı kültür ve sanat yönü yüksek kaliteli etkinliklerle toplumu buluşturmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.



Özyıldız: “Kitap gerek koleksiyonculuk gerekse akademik alanda kullanılabilecek bir kaynak”

Kitabın grafik tasarımlarını da yapan Ceyhan Özyıldız ise edebiyat literatürü açısından bisiklet konusunda kitabın bir ilk olduğunu kaydederek İngilizce ve Türkçe yazılan kitabın gerek koleksiyonculuk gerekse akademik alanda kullanılabilecek bir kaynak kitap olduğunu vurguladı. Dr. Arifoğlu’nu bu kitap sayesinde bir dönemin bisikletlerini toplumla tekrardan buluşturduğu için tebrik eden Özyıldız büyük bir keyifle tasarımını yaptığı bu tür kitapların çoğalmasını diledi.