“Lefkoşa'ya yeni geçiş kapısı şart”

Fehime ALASYA

Türk Lirası’nın olağanüstü değer kaybı sonrasında Kıbrıslı Rumların kuzeye olan ilgisi geçiş noktalarında sıkışıklığa neden olurken her kesimden “Lefkoşa’ya araçlı geçişler için yeni kapı şart” fikri öne çıktı.

Geçmişte yaşanan yoğunluğa yeni durumla fazlası eklendi. Özellikle araçlı geçişlerde yoğun olarak kullanılan Kermiya’da araç kuyrukları geçiş yapan herkesi bezdirdi.

Ocak-Temmuz: Güneyden kuzeye 3 milyon 504 bin 88 geçiş

Turizm Bakanlığı resmi verilerine göre, Ocak-Temmuz döneminde güneyden kuzeye 3 milyon 504 bin 88 geçiş oldu Aynı dönemde güneye geçiş yapan Kıbrıslı Türklerin sayısı 993 bin 794 şeklinde kayıtlara geçti.

“Yeni çalışma yok”

İlk olarak mevcut geçişlerin rahatlatılması için çalışma yürüttüğünü belirten Başbakanlık Sınır Kapılarının Düzenlenmesi Komitesi Sorumlusu Resmiye Canaltay, yeni geçişlerin açılması konusunda henüz yeni bir adım olmadığını ifade etti.

Bu durumu eleştiren siyasi parti temsilcileri ve esnaf ise ‘Lefkoşa’da daha fazla geçiş noktası açılması konusunda hemfikir…

Resmiye Canaltay, geçiş noktalarındaki çalışmalarla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi verdi, siyasi parti temsilcileri ise ‘daha çok kapı için acil adım atılması’ görüşünü paylaştı.

Esnaf ise kuzeyden güneye olan mevcut geçişlerin rahatlatılması yanı sıra daha fazla noktalardan bu akışın sağlanması gerektiğini belirtti.

Başbakanlık Sınır Kapılarının Düzenlenmesi Komitesi Sorumlusu Resmiye Canaltay:

“Hedef mevcut geçişleri kolaylaştırmak, 27 personel alınıyor”

Başlıca hedeflerinin “mevcut geçişlerin kolaylaştırılması” olduğuna vurgu yapan Başbakanlık Sınır Kapılarının Düzenlenmesi Komitesi Sorumlusu Resmiye Canaltay, “Yeni geçişlerin açılması konusunda henüz yeni bir adım yok, gerekli diğer çalışmalar sürüyor” dedi.

Mevcut geçişlerde yapılan çalışmalarla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren personel eksikliği için girişim yapıldığını, 27 personel için münhale çıkılacağını belirtti.

Pergama (Beyarmudu) geçiş noktasında istimlak için onay beklediklerini ifade eden Canaltay, “Köprünün genişletilmesi için de İngiliz Üslerini bekliyoruz, Pergama tarafını genişletiyoruz” dedi.

Lefkoşa’daki Lokmacı geçiş noktasında da düzenleme yapıldığını kaydeden Canaltay, kabinler ve bilgisayar ile internet ağı konusunda düzenleme yapıldığını dile getirdi.

Çalışmaların çok hızlandığını iddia eden Canaltay, “Bir buçuk ayda çalışmalar bitecek, rahatlama olacak gibi görünüyor. Bir an önce personel alınırsa kuzey bacağı rahatlar. Bu rahatlama için sadece kuzeyin çaba sarf etmesi de yetmeyebilir. Güneyde de çalışmalar yapılmalı, karşılıklı geçişler ancak o zaman rahatlar” dedi.

“Turistler için de çeşitli girişimlerimiz olacak”

Canaltay, şöyle devam etti:

“Gelecek olan turistlerin daha az beklemesini sağlamaya çalışıyoruz.

Mağusa Akyar kapısında da projeler hazır. İşler biraz yavaş ilerliyor çünkü çok yönlü çalışmalar var. Bu çalışmalarda görev alan kişilerin sağlık problemleri de ortaya çıktı. Tüm plan ve projeler hazır. Tüm plan ve projeler siparişler verildi, hazırlıklar başladı.”

Canaltay, turistlerin de kuzeye daha farklı yollardan geçmesi ve kapılarda çok fazla beklememesi için çeşitli girişimleri olacağını anlattı.

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu:

“Hem yeni kapılar açılmalı, hem mevcut geçişler kolaylaşmalı, bunun için her iki tarafta da personel şart”

Hem yeni kapıların açılması hem de mevcut kapılardaki geçişlerin kolaylaştırılması konularında Kıbrıs’ın kuzeyinde çeşitli çalışmaların sürdüğünü kaydeden UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, güneyde benzer arzunun olmadığını iddia etti.

“Güneyde geçişlerde kapılara daha fazla görevli şart, özellikle Metehan’da sadece 1 görevli olduğu söyleniyor. Bu çok büyük eksiklik ve aksamalara neden oluyor” diyen Gardiyanoğlu, hem kuzey hem de güneyde geçiş noktalarındaki personel eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini dile getirdi.

Gardiyanoğlu, şöyle devam etti:

“İki toplumlu komiteler arasında görüşmeler var. Çeşitli taleplerimiz oldu, güneyden karşılık görmedik. Daha üst düzey makamlar bunu değerlendirmeli. Bu ekonomik sıkıntılarda, dövizdeki hareketlilikle güneyden gelen nüfus akımı değerlendirilmeli. Özellikle yaz döneminde bu geçiş noktaları arttırılabilir. Her iki tarafın da personel eksikliği, giderilmeli, bu sayede mevcut kapılardaki yoğunluk da azalabilir.”

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu:

“Daha fazla geçiş kapsı açılması elzem ama önce mevcut kapıların şartları iyileştirilmeli”

Güneye geçişlerde gözlemlerine dayanarak yorum yaptığını ifade eden HP Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu, özellikle güneyden kuzeye geçişlerde Türk tarafındaki işlemler nedeniyle yoğunluk olduğunu belirtti. Buradaki işgücü ve teknolojik imkanların arttırılması gerektiğine vurgu yapan Tokatlıoğlu, “Daha fazla geçiş kapsı açılması elzem, bu iki tarafın iradesiyle olabilir ama önce mevcut kapıların şartların iyileştirilmesi gerek.” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

“Uzun zamandır daha fazla geçiş noktası olması gerektiğini söylüyoruz”

Geçişlerin bir an önce kolaylaştırılması gerektiğini kaydeden CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, uzun süredir buna vurgu yaptıklarını anlattı. Sorakın, özellikle Mağusa, Baf ve Akıncılar kapısının açılmasının önemine dikkat çekti.

Sorakın, “Geçişlerin kolaylaştırılması, yanı sıra yeni kapıların açılmasının iki toplum arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, sosyo-kültürel veya ekonomik ilişkiler gibi birçok konuda fayda sağlayacağını sürekli dile getiriyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Ardıç:

“Birçok kapı açılmalı ama en acil Lefkoşa’da…”

Ülkenin birçok bölgesinde araçlı geçiş noktalarının açılması gerektiğine vurgu yapan Esnaf ce Zanaatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Ardıç, özellikle Lefkoşa’da birkaç noktada daha acilen arabalı geçiş kapısı açılması gerektiğine işaret etti.

Ardıç, “İnsanlara ne kadar rahat bir geçiş noktası sağlanırsa hem esnaf hem de toplum için o kadar yararlı olacak.” dedi.

Güneydeki benzinciler birliğinin kuzeyden alışveriş konusunu AB’ye taşıyacağı açıklamasını anımsatan Ardıç, “Geçişlerin daha da kolaylaşması gerek. Ekonomiyi ayakta tutan bu noktalardır, daha fazla arttırılmalı. Kalabalığı görünce geri dönenler var, bu olur şey değil.” yorumunda bulundu.

Marketçiler Birliği Başkanı Tanser Nizam:

“Lefkoşa’ya sadece batıdan bir kapı yetmez, doğudan da kapı olması gerek”

Mevcut kapıların çok yetersiz olduğunu dile getiren Marketçiler Birliği Başkanı Tanser Nizam, Lefkoşa’nın geçmişini hatırlatarak ‘Mağusa Kapısı’nı örnek gösterdi, Lefkoşa’nın doğusunda olan bu kapının açılması gerektiğine vurgu yaptı.

Tarihten de örnekler veren Nizam, “Sadece batıdan bir kapı yetmez, doğudan da kapı olması gerek. Lefkoşa daha küçücük bir kent iken, 10 bin nüfus ile surların 3 kapısı vardı. Şimdiki nüfusa bakınca sadece Metehan yetemez.” dedi.