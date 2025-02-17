Lefkoşa’nın güneyinde hafta sonu gastronomi fuarı heyecanı yaşandı

Lefkoşa’nın güneyindeki Uluslararası Kıbrıs Fuar Alanı hafta sonu yiyecek, içecek ve eğlence sektöründe en son yeniliklerin sergilendiği Uluslararası Gastronomi Fuarı’na ev sahipliği yaptı.

Hotelcilik, restoran işletmeciliği, cafe, pastahane, yemek servisi (catering) alanında hizmet veren profesyonel kuruluşların ürün ve hizmetlerini tanıtacağı Fuar 15 Şubat Cumartesi saat 14.00 de düzenlenen geleneksel açılış etkinliği ile kapılarını konuklara açtı.

Üniversitelerin Gastronomi Bölümlerinin mutfak sanatı uzmanları, şef, barista ve tadım ustalarının yarışmaları, sektörel konularla ilgili seminer ve sunumlar yanında yarışmalar, özel eğlence organizasyonlarının yer aldığı, Arvani Exhibition firmasının organize ettiği Fuarı oldukça kalabalık bir izleyici kitlesi gezdi. (LHA)