Lefkoşa’daki pastanede “satırlı” kavga

Lefkoşa’daki Mamülcüoğlu isimli pastanede sözlü başlayan tartışma, olaylı sonuçlandı. Kavga eden şahıslardan biri, diğerinin başına satırla vurarak, kafasında kesi oluşmasına neden oldu. Olay sonrası her iki kişi de tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru, M.R.M. ve A.H.M.S. isimli zanlıların “Vahim Zarar,” “Yaralama”, “Kavga” ve “Rahatsızlık" suçlamalarıyla tutuklandıklarını aktardı.

Polis, 18 Mayıs tarihinde saat 22.00 sıralarında, Lefkoşa'da Ortaköy bölgesinde faaliyet gösteren Mamülcüoğlu Pastanesi’nde zanlıların, aralarındaki kız meselesi yüzünden önce sözlü olarak tartışmaya başladıklarını anlattı.

Tartışmanın büyümesiyle, M.R.M. isimli zanlının, A.H.M.S. isimli zanlının başına tahta saplı keser ile vurarak kafasında kesi oluşmasına neden olduğunu söyleyen polis, iki şahsın daha sonra birbirlerine vurmaya başladıklarını aktardı.

Polis, söz konusu keserin olay mahallinde tespit edilerek emare alındığını ve zanlıların tedavilerinin ardından derdest emri gereği tutuklandıklarını söyledi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın henüz yeni başladığını, alınması gereken tanık ifadeleri ve kamera kayıtları bulunduğunu belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.