Lefkoşa'daki kaza korkuttu!

Lefkoşa'da günün ilk saatinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa'da bugün 01.00 sıralarında 18 yaşındaki Didar Rustamov kullanımındaki GP 757 plakalı araç ile seyir halindeyken Cemal Gürsel caddesi kavşağına geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan kaldırıma çıkmış ve ardından petrol istasyonuna ait reklam panosuna çarparak durdu.

Kaza sonucu, Didar Rustamov hafif bir şekilde yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Rustamov taburcu edilmesinin ardından tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.