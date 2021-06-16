“Lefkoşa’da yeni hastane projesinin ilk etabı olan zemin etüt çalışması tamamlandı”

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’ndan bir teknik ekibin, 4-9 Haziran tarihlerinde Kıbrıs'ı ziyaret ederek, Lefkoşa’da tam donanımlı 500 yatak kapasiteli yeni hastane yapımı projesiyle ilgili çalışma ve görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

TC Sağlık Bakanlığı’nın teknik ekibin temaslarının ardından yeni hastane projesinin ilk etabı olan zemin etüt çalışmasının tamamlandığı da kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Türkiye’nin finans, teknik ve tecrübe desteğiyle, KKTC’nin ihtiyaçları doğrultusunda Lefkoşa’da tam donanımlı 500 yataklı hastanenin yapım sürecinin ilerlediği” belirtildi.

Açıklamada, teknik ekibin, 4-9 Haziran tarihlerinde Lefkoşa’da, hastane yapılacak arsayı ve zemin etüt çalışmasını yerinde inceleyerek, değerlendirmelerde bulunduğu ve teknik ekibin temaslarının ardından yeni hastane projesinin ilk etabı olan zemin etüt çalışması tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı teknik ekibinin, Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Planlama İnşaat Dairesi yetkilileri ile görüşmelerde bulunduğu belirtildi.