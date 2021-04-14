Lefkoşa'da yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

Lefkoşa’da bugün saat 18:30 sıralarında meydana gelen yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Atatürk caddesi üzerinde bulunan Emek-11 isimli Apartmanın giriş katında bulunan elektrik panasonda oluşan kısa devre sonucu meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu aparman girişinde bulunan elektrik panosu ve sigortaları, Capital Banka ait motosiklet ile bankaya ait jeneratör kabloları ve sigortaları yanarak zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.

Yangın sonucu apartman sakini 3 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine gelen ambulans söz konusu şahıslara müdahale etti.

Fotoğraf: ARŞİV