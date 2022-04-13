Lefkoşa’da trafik kazası: Yayaya çarptı
Lefkoşa’da dün akşam meydana gelen trafik kazasında yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 20 yaşındaki Cem Efe yaralandı, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
A+A-
Lefkoşa’da dün akşam meydana gelen trafik kazasında yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 20 yaşındaki Cem Efe yaralandı, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, dün saat 20.00’de yaşandı.
Yakın Doğu Üniversitesi Kampüs alanı içerisindeki isimsiz yol üzerinde, 26 yaşındaki Burak İnci, yönetimindeki HE 010 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun solundaki öğrenci yurdu önlerine geldiğinde, yolu yaya olarak geçmeye çalışan 20 yaşındaki Cem Efe’ye çarptı.
Kaza sonucu yaralanan yaya Cem Efe kaldırılmış oluğu Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından kontrol amaçlı yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Bu haber toplam 275 defa okunmuştur
Etiketler : kaza