Lefkoşa’da sokak ortasında darp: “Burun kemiğini kırdı”

Lefkoşa’daki bir otelin park yerinde, tartıştığı şahsı ciddi şekilde darp edip burun kemiğinin kırılmasına neden olan zanlı, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Salı günü sabaha karşı Lefkoşa’daki bir otel önündeki park alan içerisinde R.E. isimli zanlının, aralarında alacak verecek meselesi nedeni ile çıkan tartışma sonucunda A.K. isimli şahsı darp ettiğini anlattı.

Zanlının, A.K.’nin giymekte olduğu tişörtü yırtarak hasara uğrattıktan sonra, yüzüne iki kez kafa atıp, yumruk vurarak ciddi şekilde darp ettiğini söyleyen polis, burun kemiğinin kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattığını söyledi.

Polis memuru, olayın ardından zanlının tutuklandığını, yırtılan tişörtün emare alındığını ifade etti.

Soruşturmanın, zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Tutku Candaş, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 250 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.