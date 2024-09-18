Lefkoşa’da Pharos Çağdaş Müzik Festivali zamanı

Murat OBENLER

Pharos Sanat Vakfı tarafından organize edilen ve Kıbrıs’ın ilk çağdaş müzik festivali özelliğine de sahip Uluslararası Pharos Çağdaş Müzik Festivali bu yıl 15.yaşını kutluyor.

Bu yıl 2-11 Ekim tarihleri arasında yapılacak 15.Uluslararası Pharos Çağdaş Müzik Festivali yine Kıbrıs ve dünyadan saygın festivallerde sahne almış önemli sanatçıların 4 konserini Kıbrısta sanatseverlerle buluşturacak.

Pharos Sanat Vakfı'nın müzikte yenilik ve performans mükemmelliğine olan derin bağlılığından kaynaklanan, bestecilerin dünyaca ünlü solist ve topluluklarla işbirliği yapması için önemli bir platform sunan ve Avrupa'nın en çığır açan yıllık etkinliklerinden biri olarak kabul edilen festival geleneksel müzik yapımının engellerini aşarak, yeni keşfedilen işitsel yolları keşfederek ve izleyiciyi çağdaş müziğin sürekli gelişen dünyasıyla tanıştırarak Kıbrıs'ın kültürel manzarasını yeniden tanımlıyor.



The Shoe Factory’deki konserlere yoğun ilgi var

Vakfın Lefkoşa’daki etkinlik merkezi olan The Shoe Factory’de yer alacak festival kapsamında saat 20:30’da başlayacak dört farklı ve heyecan verici konserin yanı sıra, günümüz insan ruhunun derinliğini özgürleştiren konferanslar, atölyeler gibi çığır açıcı disiplinlerarası etkinlikler ve gençlere yönelik eğitim faaliyetleri de yer alacak. Yoğun ilgi olan konserler için bilgi ve biletlere aşağıdaki adresten ulaşılabilir: www.pharosartsfoundation.org

Tel. 22-663871 (Pazartesi-Cuma 10:00-14:00)



4 konserlik muhteşem program

2 Ekim Çarşamba… Talea Ensemble

New York Times tarafından "New York kültürel ekosferinin çok önemli bir parçası" olarak tanımlanan oluşum Kıbrıs’ta ilk kez sahne alacak.



6 Ekim Pazar… Sigma Project Saksafon Dörtlüsü

“Saksafonun gerçek Ardittisi” olarak isimlendirilen dörtlünün konseri Acción Culture Española'nın (AC/E) sağladığı bağışla destekleniyor ve İspanya Büyükelçiliği ile işbirliği içinde düzenleniyor.



9 Ekim Çarşamba… George X Fu Piyano Konseri

BBC Müzik Dergisi'nin 2024 Yeni Gelen Ödülü'nü kazanan Çinli Amerikalı piyanist basın tarafından "zamanımızın en heyecan verici piyanistlerinden biri... derin düşünür, her şeye hakim bir kişi" olarak övüldü. Fu, "çarpıcı virtüözlük" ve "olağanüstü tekniği derin bir yorumsal netlik duygusuyla" birleştirerek, geniş bir müzik yelpazesinin korkusuz ve araştırıcı bir yorumcusu olarak uluslararası bir üne kavuşuyor.



11 Ekim Cuma… MikeDrop Perküsyon İkilisi

Mike Truesdell ve Mike Compitello'dan oluşan ikili entrika, sürpriz ve keyif misyonuyla, patlayıcı ritimler ve unutulmaz bir enerjiyle festival seyircisine etkileyici bir ustalık gösterisi sunacak.