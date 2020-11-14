Lefkoşa'da iş kazası: Yanlışlıkla butona bastı, başparmağını kesti
Lefkoşa sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan 32 yaşındaki Nasir Younas Masih, dün gece kesim makinesinin giyotin kısmına sıkışan poşeti çıkarmaya çalıştığı anda makinenin çalıştırma butonuna basması sonucu sağ el başparmağını kesti.
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Lefkoşa’da Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Çıralı Plastik isimli iş yerinde çalışan 32 yaşındaki Nasir Younas Masih, gece saat 01.00 sıralarında, kullanmakta olduğu kesim makinesinin giyotin kısmına sıkışan poşeti çıkartmaya çalıştığı esnada yanlışlıkla çalıştırma butonuna basması sonucu sağ el başparmağının kesilmesine sebep oldu.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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