Lefkoşa'da iş kazası: İskele üzerinden düştü, yaralandı
Lefkoşa'da dün inşaatı devam eden bir binada çalışan 23 Ali Hacı Yusuf iskele üzerinden düşerek yaralandı.
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Lefkoşa'da dün inşaatı devam eden bir binada çalışan 23 Ali Hacı Yusuf iskele üzerinden düşerek yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, dün saat 10.30 sıralarında meydana gelen iş kazasında inşaatı devam eden bir binanın zemin katında iskele üzerinde çalışan 23 yaşındaki Ali Hacı Yusuf, iskeleden düşerek yaralandı. Yusuf, olay sonrasında ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşaade altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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