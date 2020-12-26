Lefkoşa'da iki hemşire pozitif

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesinde yoğun bakım servisinde çalışan iki hemşirenin PCR testi pozitif çıktı. Hemşirelerin göğüs hastalıkları bölümünde olduğu öğrenildi.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası'ndan yapılan açıklamada temaslıların hızlı bir şekilde karantinaya alındığı duyuruldu. Açıklamada, "Meslektaşlarımıza geçmiş olsun dilerken en erken zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Maalesef üzülerek bildiriyoruz. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesinde

Bugün yapılan test sonucunda yoğun bakım servisinde çalışan iki meslektaşımızın testleri pozitif çıkmıştır.

Temaslıları hızlı bir şekilde karantina hotellerine alınmaya başlanmıştır ümidimiz başka arkadaşlarımızın (pozitif) çıkmaması yönünde.

Meslektaşlarımıza geçmiş olsun dilerken en erken zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."