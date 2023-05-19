Lefkoşa’da çıkan kavgada bir kişi yaralandı

Lefkoşa’da dün gece çıkan kavgada, bir kişi, kavga ettiği kişiyi keserle yaraladı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da dün saat 22.00 sıralarında, aralarında yaşanan tartışma sonucu M.R.M.(E-23), kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu keser ile A.H.M.S.’nin (E-20) başına vurup yaralanmasına neden oldu.

A.H.M.S., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu, bahse konu şahıslar tutuklandı.

Araç çizme meselesi ile ilgili bir tutuklu

Park halindeki aracın kasten çizilerek hasara uğratılması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 12 Mayıs’ta, Girne’de bir apartmanın araç park yerinde park halindeki aracın sağ yan tarafının muhtemelen sivri uçlu bir cisimle kasten çizilerek hasara uğratılması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen B.B.O.(E-41) tespit edilerek tutuklandı.