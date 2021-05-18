“Lefkoşa’da ciddi artış, genç vakalar öncü, çoğunluğu yabancı uyruklu öğrenciler”

Fehime ALASYA

Hekimler son haftalardaki COVID-19 vakalarının sıklıkla Lefkoşa'da görüldüğüne dikkat çekti ve "genç vakalara" işaret etti. Hekimler, vakaların çoğunluğunun ülkede yaşayan yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinden oluştuğu ifade etti.

Pandemi Hastanesi Sorumlu Hekimi Erol Uçaner, son haftalardaki vaka seyrine ilişkin tespitlerini YENİDÜZEN ile paylaştı. Yaz aylarının gelmesiyle kapalı alanlardan uzaklaşıldığını, vaka sayılarında düşüşe geçildiğini kaydeden Uçaner, son bir haftalık vakalarda 16-35 yaş ve 35-65 yaş aralığındaki gençlerde bulaşın ciddi oranda arttığını dile getirdi. Uçaner, söz konusu gençler arasında özellikle ülkede yaşayan yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin ağırlıkta olduğunu, yerel vakaların ise çoğunluğunun "aile içinde veya aileler arasında olduğunu" kaydetti.

Açık havada sosyalleşmenin, maske ve mesafe gibi kuralların hayati önem taşıdığını bir kez daha vurgulayan Uçaner, düzenli PCR testleri yapmanın önemine de değindi.

Gençler daha çok temkinli olmalı, Lefkoşa bölgesine dikkat…

Pandemi hastanesinde görev yapan bazı hekimler ise özellikle Lefkoşa bölgesindeki vakaların arttığını dile getirerek, hem sosyal hem de iş yaşamı aktif olan gençlerin sosyal mesafe ve maske kurallarına daha çok dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Genç nüfusun aşısız olduğu işaret eden hekimler, “Bu kişiler hastalığı rahat atlatsa dahi risk grubunda olan kişiler için temkinli olmalı” uyarısında bulundu.

Pandemi Hastanesi Sorumlu Hekimi Erol Uçaner:

“Genç vakalar arttı, özellikle ülkede yaşayan yabancı uyruklu üniversite öğrencileri ağırlıkta”

Hastanedeki genç vaka sayısının son bir aydır arttığını ifade eden Pandemi Hastanesi Sorumlu Hekimi Erol Uçaner, bunlar arasında ülkede yaşayan yabancı uyruklu öğrencilerin çoğunlukta olduğunu belirtti.

Uçaner, söz konusu öğrencilerin sosyal ve kültürel paylaşımları ile yaşam alanlarının kalabalık olmasından dolayı bulaşın hızlı yayıldığını belirtti.

Aile içi bulaşın da çok yaygın olduğuna değinen Uçaner, “Elimizdeki listelerde yerel vakaların çoğunluğu aile içi bulaş. Gün içinde en az 2-3 aile bu şekilde verilerimize yansıyor” şeklinde konuştu.

Hastaneye giden hastaların son bir haftadır ciddi anlamda 16-35 ve 35-65 yaş arasında olduğuna da değinen Uçaner, özellikle 16-35 yaş grubu gençlerinin daha temkinli olması gerektiğine vurgu yaptı.

Yaz aylarının da gelmesiyle vaka sayılarında düşüşe geçildiğini anlatan Uçaner, açık havada, maske ve mesafe ile yapılan paylaşımların buna büyük etkisi olduğu görüşünü paylaştı. Uçaner, “Gençler sosyal ortamlarda daha çok iç içe paylaşımda bulunuyor. Bu gruplar daha fazla dikkat ve özen göstermeli. Orta yaş grupları, aktif olanlar daha dikkatli olmalı” dedi.

Tabipler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi- Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç:

“İş ve sosyal yaşamı aktif gençlerde virüs n daha fazla görülüyor”

Tabipler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi- Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç, havaların ısınmasıyla vaka sayılarında düşüş olduğunu söyledi. Özgeç, bu düşüşe rağmen genç ve aktif çalışan kişilerde virüsün daha fazla görüldüğünü ifade etti.

Özgeç, “Risk gruplarına aşılama yapıldı, bu gruplar kendini daha iyi koruma altında tutuyor çünkü aktif bir iş yaşamları da yok. Ama genç ve mobil kişiler çok dolaşıyor. Bu gençler ‘mobil’ olan yani aktif çalışan, sosyal yaşantısı da aktif olan kişilerdir” şeklinde konuştu.

Hastanedeki vakaların durumunun ağır seyretmediğine de değinen Özgeç, Bayram sürecinde test sayısının düştüğünü ve vakaların düşük seyrettiğini belirtti. Özgeç, “Test sayısı ve pozitifler de bizim için önemli ama bu aralar yine de seyir kötü değil” dedi.

Özgeç, şöyle devam etti:

“Birçok ülkede aşılanma olmadı, aşı olsak bile dikkatli olmalıyız. Pandemi, aşılansak bile tüm dünyada bitmediği sürece bizde de bitmez. Açılım olmasıyla yurt dışından vakalar da alabiliriz. Ama yaz döneminde açık alanları kullanmak avantajımızadır. Risk gruplarını koruyacak şekilde hareket etmeye devam etmeliyiz. Tüm bu detaylara dikkat edersek daha rahat bir süreç geçirebiliriz”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yağmur Aldağ:

“Lefkoşa bölgesinden vakalar arttı, merkezi bir yer ve çalışma yaşamının yoğun olması buna etken”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yağmur Aldağ, vakaların düşüşe geçmesinde hem yaz aylarının hem de aşılamanın büyük ölçüde etkisinin olduğunu belirtti. Dr. Yağmur Aldağ, özellikle Lefkoşa’da vakaların arttığına işaret ederek başkentte yaşayanları uyardı.

Aldağ, “Genç kesim aşısız. Yaşlı kesimin tümü neredeyse aşılandı. Bulaş bu sayede daha zor, virüsü yenmek ise daha kolay.” dedi.

Aldağ, “Gençlerde aşılanma çok yok, aktif iş yaşamı ve sosyal hayat için dışarıdalar, bu nedenle gençler arasında yoğun bir vaka artışı var. Lefkoşa’da bu rakamların çok fazla görülmesi ise merkezi ve çalışma yaşamının yoğun olmasından kaynaklanıyor” yorumunda bulundu.

Bu sayılarla hastanedeki işleyişin normal seyrinde sürdüğünü anlatan Aladağ, “Önemli olan bu sayılarla normal hayata devam edebilmemiz” dedi.

Aldağ, “İnsanlar da bilinçlendi. Önemli olan bundan sonrası, dünyada bitmediği sürece bizde de bitmeyecektir. Birçok açılım yapılıyor, bireysel önemler alınmaya ve normalleşme adımlarının atılmasına devam etmeye ihtiyaç var. Bu şekilde normalleşmeye devam edebiliriz.” yorumunu yaptı.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Vudalı:

“Üniversite öğrencileri ağırlıkta, ya durumun ciddiyetinde değiller ya da çok önemsemiyorlar”

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Vudalı, hastaneye başvuran genç kesim arasında özellikle üniversite öğrencilerinin ağırlıkta olduğunu kaydetti.

Vudalı, 60, 65 yaş üstü vakalarda ise akciğer tutulmasının önemli oranda azaldığını, hastalığın daha hafif atlatıldığını belirtti.

Aşılamanın önemine de değinen Vudalı, özetle şunları ifade etti:

“Genel olarak 90’lara çıkan vaka sayıları şimdi 40’larda seyrediyor. Havalar ısındı kapalı ortamlardan uzaklaşıldı, vakalar düştü. Yine de bu duruma güvenip rehavete kapılmamak gerek çünkü birkaç hafta içinde bu ters düz olabilir. Hastaneye gelen genç kesim arasında üniversite öğrencilerinden çok vaka çıkıyor, anladığım; ya durumun ciddiyetinde değiller ya da çok önemsemiyorlar. Hastalarda yaşlı kişilerde ise akciğer tutulmasının aşıdan sonra önemli oranda azaldığını görüyoruz. Bu da sağlık sistemindeki yükü de azaltıyor. Aşılanmanın önemi büyük, aşılanmaya önemli ölçüde devam edilmeli, dışarıda aktif çalışan gençler de aşılanana kadar özellikle risk grubunda olanların korunması için tedbirli davranmalıyız”

Bin 400 vakanın 500’ü Lefkoşa’dan

17 Nisan’dan 16 Mayıs’a dek geçen bir aylık süre içerisinde ülke genelinde toplamda bin 493 COVID-19 vakası kayıtlara geçerken, bunlardan 502’sinin Lefkoşa’da olduğu belirtildi.

17 Nisan'dan 30 Nisan’a kadar olan 15 günlük sürede toplam 872 vaka olduğu, bunlardan 275’inin Lefkoşa’da yer aldığı ifade edildi.

1 Mayıs’tan 16 Mayıs’a kadar olan sürede ise 620 vakanın 227’si Lefkoşa bölgesinden kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen rakamlarda söz konusu sürede Lefkoşa’da en yüksek vaka sayısının 33 vaka ile 23 Nisan’da, 21 vaka ile ise 4 Mayıs’ta görüldü.

Lefkoşa bölgesi ve civar yerleşim yerleri bu sayıların içinde

Lefkoşa Merkez, Dumlupınar, Göçmenköy, Taşkınköy, Kumsal, Hamitköy, Kızılbaş, Marmara, Ortaköy, Dereboyu, Surlariçi, Küçük Kaymaklı, Çağlayan gibi Lefkoşa sınırlarında yer alan bölgelerde çoğunluğu olmak üzere, Değirmenlik, Dikmen, Alayköy veya Gönyeli gibi yerleşim alanları ile bunlara bağlı çeşitli köylerde çıkan vakalar da bu sayılar içinde yer aldı.