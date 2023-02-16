Lefkoşa’da ani ölüm

Lefkoşa’da yaşayan 64 yaşındaki Canan Ülgen, saat 06.00 sıralarında, tedavi görmekte olduğu özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.