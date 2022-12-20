Lefkoşa’da ani ölüm

Lefkoşa’da yaşayan 75 yaşındaki Recep Aslantekin, dün saat 02:45 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.