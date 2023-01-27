Lefkoşa’da 8 yaşındaki çocuğa araba çarptı

Lefkoşa’da öğlen saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir araç, 8 yaşındaki Aslanbek Batyrow isimli çocuğa çarptı.

Kaza sonucu 8 yaşındaki Aslanbek, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre olay, saat 12.45 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde gerçekleşti.

32 yaşındaki Wiston Onu Ugorji, yönetimindeki KP 926 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada, yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan 8 yaşındaki Aslanbek Batyrow isimli çocuğa çarptı.

Kaza sonucu yaralanan 8 yaşındaki Aslanbek kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.