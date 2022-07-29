Lefkoşa Mağusa yolunda kaza: 5 yaralı

Lefkoşa Mağusa anayolu yakınlarında Düzova kavşağı yakınlarında bu sabah meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı, Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden elde edilen bilgiye göre kaza sonucunda Adnan Uçar, Hüseyin Güler, Neslihan Güler, Canan Sema Güler ve Tahir Güler yaralandı.

Kaza sonrasında bölgede trafik kontrolünü sağlayan bir polis memuru da farklı bir aracın kendisine çarpmaması için yoldan kaçarken düşerek yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla polis hastaneye kaldırıldı.

Polisin yazılı açıklaması şöyle:

“29.07.2022 tarihinde, saat 07:20 sıralarında, Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu 12 - 13 km'leri arasında Düzova köyü yakınlarında, Adnan UÇAR (E-31), yönetimindeki JV 673 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Adnan UÇAR ile araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin GÜLER (E-52), Neslihan GÜLER (K-42), Canan Sema GÜLER (K-15) ve Tahir GÜLER (E-17) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.”

HABER-FOTO: AYŞE GÜLER