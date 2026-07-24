Lefkoşa, Köşklüçiftlik Uluğbey Sokak yarın dört saat trafiğe kapalı
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Köşklüçiftlik Uluğbey Sokak’ın yarın dört saat trafiğe kapalı olacağını duyurdu.
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Köşklüçiftlik Uluğbey Sokak’ın yarın dört saat trafiğe kapalı olacağını duyurdu.
LTB’den yapılan açıklamada, yarın saat 16.00 ile 20.00 saatleri arasında yapılacak çalışma nedeniyle sokağın araç trafiğine kapalı olacağı belirtildi.
Yetkililer, sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını ve alternatif güzergâhları kullanmalarını istedi.
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