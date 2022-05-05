Lefkoşa Kitap ve Sahaf günleri başlıyor

Lefkoşa Rüstem Kitabevi’nde “Kitap ve Sahaf Günleri” gerçekleştiriliyor.

6-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek etkinlikte, kitap standları açılacak, canlı müzik performansları sergilenecek ve müzayede yapılacak.

Rüstem Kitabevi’nden yapılan açıklama şöyle:

“6 Mayıs Cuma günü saat 18.00’da açılacak butik kitap ve sahaf standlar ile etkinlik başlayacak, Cuma gecesi saat 19.30’ da düzenlenecek olan kitap ve efemera müzayedesi sonrasında başlayacak UNCLE M’in canlı performansı ile gece tamamlanacak.

7 Mayıs Cumartesi günü 10.00 itibariyle standlar açılacak ve akşama kadar satışlar devam edecek. Cumartesi günü farklı zaman ve noktalar da ise dört imza istasyonunda yazarlar okurları ile buluşacak.”