Lefkoşa – Güzelyurt anayolunda kaza, bir yaralı
Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda meydana gelen kazada Hasan Ergel yaralandı.
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Lefkoşa-Güzelyurt anayolu Hasan Ergel (E-26), yönetimindeki PA 497 plakalı araçla üzerinde bu sabah 03.00 sıralarında Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Zet Karting önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde seyreden Ahmet Coşkun (E-50) yönetimindeki LS 343 plakalı kamyonet aracın arka kısmına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan PA 497 plakalı araç sürücüsü Hasan Ergel, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, gözetim altına alındı.
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