Lefkoşa - Girne anayolunda kaza
Lefkoşa - Girne anayolunda meydana gelen kazada bir araç devrildi. Yaralanan olmadı
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Lefkoşa - Girne anayolunda meydana gelen kazada bir araç devrildi. Yaralanan olmadı
Polisten yapılan açıklama:
Saat 17.50 sıralarında, Lefkoşa - Girne Anayolunun 11-12 km'leri arasında, Seyit Yusuf Hacıosmanoğlu (E-23), yönetimindeki MN 533 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce önünde aynı istikamette seyreden araçları geçmeye çalıştığı sırada sağ şerit içerinde Girne istikametine doğru seyreden Doğan Açıkgöz (E-44) yönetimindeki UV 788 plakalı van aracın arka kısmına çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.
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