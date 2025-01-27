Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nu Eleonora Roussou’nun “Neşe”si sardı

Murat OBENLER

2030 Avrupa Kültür Başkenti aday adayı Lefkoşa’nın kampanyasını sürdürdüğü organizasyon olan Uluslararası Lefkoşa Festivali’nde Kıbrıs’ın en iyi müzisyenlerinden oluşan özel orkestrası eşliğinde adanın en iyi seslerinden ve flüt sanatçısı Eleonora Roussou ilk albümü “Χαρά-Joy-Neşe”yi tanıttı. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda yer alan Eleonora Roussou'nun "Joy" adlı ilk albümünün lansmanına ilgi büyük olurken sanatseverler Eleonora’yı yalnız bırakmadı.

“Hayatınıza neşe getiren şey nedir?” diye soran sanatçı tüm bu insan hayatına neşe,sevinç ve mutluluk katan şeyleri müzikal bir duygu birlikteliğine davet ediyor. Sevinç kavramı kişiden kişiye değişse de evrensel önemi, doğası gereği olumludur ve albümün temelini de bu oluşturur. Eleonora Roussou gecede hem yorumlamadaki inanılmaz başarısı hem de flütü icradaki duygu ve hakimiyeti ile bir kez daha herkesi kendine hayran bıraktı. Sevgi’den Ağaç’a, Karşılıklılık’tan Neşe’ye, Roterdam’dan Mary’nin Süit Yaşamı’na, Sen’den Duygu’ya uzanan albümden parçaları başarıyla ilk kez müzikseverlere sunan sanatçı samimi tavırlarıyla da seyircileri de konsere dahil etti.

Albümde yer alan müzisyenler şöyle:

Trompet: Elias Ioannou

Tenor Saksafon: Thomas Lumley

Keman: Nikos Pittas, Keman-arka vokal: Savvas Lagou

Arka vokal: Vassilis Philippou

Ud, mandolin: Giannis Koutis

Akustik,klasik ve elektrik gitar: Odysseas Toumazou

Piyano, Ork: Christos Yerolatsitis

Bas gitar: Andreas Rodosthenous

Davul: Omiros Miltiadous

Perküsyon: Rodos Panayiotou

Flüt: Semeli Paraika,

Andreani Papachristodoulou, Lia Petrou Flute,

Ses, Melodika: Eleonora Roussou

Besteleme, Sözler ve Düzenlemeler: Eleonora Roussou

Video & Medya: Johnny Avraamides

Konuşma: Vassilis Philippou