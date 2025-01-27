Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nu Eleonora Roussou’nun “Neşe”si sardı
Uluslararası Lefkoşa Festivali’nde Kıbrıs’ın en iyi müzisyenlerinden oluşan özel orkestrası eşliğinde adanın en iyi seslerinden ve flüt sanatçısı Eleonora Roussou ilk albümü “Χαρά-Joy-Neşe”yi tanıttı.
Murat OBENLER
2030 Avrupa Kültür Başkenti aday adayı Lefkoşa’nın kampanyasını sürdürdüğü organizasyon olan Uluslararası Lefkoşa Festivali’nde Kıbrıs’ın en iyi müzisyenlerinden oluşan özel orkestrası eşliğinde adanın en iyi seslerinden ve flüt sanatçısı Eleonora Roussou ilk albümü “Χαρά-Joy-Neşe”yi tanıttı. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda yer alan Eleonora Roussou'nun "Joy" adlı ilk albümünün lansmanına ilgi büyük olurken sanatseverler Eleonora’yı yalnız bırakmadı.
“Hayatınıza neşe getiren şey nedir?” diye soran sanatçı tüm bu insan hayatına neşe,sevinç ve mutluluk katan şeyleri müzikal bir duygu birlikteliğine davet ediyor. Sevinç kavramı kişiden kişiye değişse de evrensel önemi, doğası gereği olumludur ve albümün temelini de bu oluşturur. Eleonora Roussou gecede hem yorumlamadaki inanılmaz başarısı hem de flütü icradaki duygu ve hakimiyeti ile bir kez daha herkesi kendine hayran bıraktı. Sevgi’den Ağaç’a, Karşılıklılık’tan Neşe’ye, Roterdam’dan Mary’nin Süit Yaşamı’na, Sen’den Duygu’ya uzanan albümden parçaları başarıyla ilk kez müzikseverlere sunan sanatçı samimi tavırlarıyla da seyircileri de konsere dahil etti.
Albümde yer alan müzisyenler şöyle:
Trompet: Elias Ioannou
Tenor Saksafon: Thomas Lumley
Keman: Nikos Pittas, Keman-arka vokal: Savvas Lagou
Arka vokal: Vassilis Philippou
Ud, mandolin: Giannis Koutis
Akustik,klasik ve elektrik gitar: Odysseas Toumazou
Piyano, Ork: Christos Yerolatsitis
Bas gitar: Andreas Rodosthenous
Davul: Omiros Miltiadous
Perküsyon: Rodos Panayiotou
Flüt: Semeli Paraika,
Andreani Papachristodoulou, Lia Petrou Flute,
Ses, Melodika: Eleonora Roussou
Besteleme, Sözler ve Düzenlemeler: Eleonora Roussou
Video & Medya: Johnny Avraamides
Konuşma: Vassilis Philippou