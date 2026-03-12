“Emek mücadelesi açısından çok önemli ve umut verici bir gelişme”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Ektam emekçilerinin 34 gündür sürdürdüğü grevin, Toplu İş Sözleşmesi ile sonuçlanmış olmasının, emek mücadelesi açısından umut verici bir gelişme olduğunu belirtti.

Basın-Sen Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, bu zorlu süreç boyunca kararlılıkla mücadele eden Ektam emekçileri ve bu mücadeleyi örgütleyen Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na bağlı Emek-İş Sendikası tebrik edildi.

“Bu kazanım, emekçilerin örgütlü mücadeleyle ve sendikalarına duydukları güvenle haklarını savunabildiğinin somut bir göstergesidir” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ektam’da elde edilen bu sonuç, çalışma hayatında dayanışmanın ve sendikal örgütlenmenin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Emekçilerin hak arama mücadelesinde sendikalarına güvenmesi ve birlikte hareket etmesi, daha adil çalışma koşullarının ve güvenceli bir çalışma hayatının kapısını aralamaktadır.”

Açıklamada, Ektam emekçilerinin kazanımının, tüm işçiler için ilham verici olması temennisinde bulunuldu.