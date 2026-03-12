“Zamlarla sürdürülebilir bir işimiz olmayacak, önlem alınmalı”

Serap KARAMAN

Restorancılar Birliği Başkanı Arif Bayraktar, akaryakıta art arda gelen zamların restoran sektörünü zor durumda bıraktığını söyledi. Bayraktar, akaryakıt zamlarının ardından elektrik zammının da gündeme gelmesiyle sektörün sürdürülebilirliğinin tehlikeye girebileceğini ifade etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Bayraktar, zamların etkisinin yavaş yavaş hissedilmeye başladığını belirterek, “Zam geçişleri yavaş yavaş başladı, şimdi de elektrik zammı gündeme geldi. Sürdürülebilir bir işimiz olmayacak diye tahmin ediyorum” dedi.

Devletin bu süreçte müdahale etmesi gerektiğini dile getiren Bayraktar, “Bunun devlet politikası ile baskılanması gerektiği düşüncesindeyim. Bir an önce önlem alınmalı” ifadelerini kullandı.