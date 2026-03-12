Necat British College okullarından Kemal Saraçoğlu Vakfı’na 407 bin TL’lik bağış

Necat British College Lefkoşa ve Alsancak kampüsleri ile Necat British College Pre-School, düzenledikleri etkinlikler ve kermeslerle, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına toplam 407 bin TL bağış topladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Necat British College Lefkoşa ve Alsancak kampüslerinin topladığı bağış, bugün Kemal Saraçoğlu Vakfı yetkililerine takdim edildi.

Vakıf yetkilileri de, Necat British College yöneticilerine ve emeği geçen tüm öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür plaketi sundu.

Necat British College Pre-School da, düzenlediği özel bir etkinlikle dayanışmaya dahil olarak bağış kampanyasına destek verdi.

Özeralp: “Bu anlamlı destek vakıf için büyül değer taşıyor”

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü Servet Özeralp, bu tür etkinliklerin yalnızca maddi katkı sağlamadığını, aynı zamanda öğrencilerde toplumsal sorumluluk ve dayanışma bilincinin gelişmesine de önemli katkı sunduğunu belirtti.

Necat British College ailesinin yıllardır sürdürdüğü bu anlamlı desteğin, Vakıf için büyük değer taşıdığını ifade eden Özeralp, “Öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren yardımlaşma ve paylaşma kültürüyle büyümeleri bizler için son derece kıymetlidir” dedi.

Necat British College ailesine, öğretmenlerine, öğrencilerine ve velilerine katkıları için teşekkür eden Özeralp, bu dayanışma örneğinin diğer okul ve kurumlara da ilham vermesini diledi.