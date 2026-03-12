İncirli: “Muhtarların emeği yerel yönetimlerin temelidir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), İskele bölgesi muhtarlarıyla bir araya geldi. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli öncülüğünde gerçekleşen buluşmada, İskele bölgesinin sorunları ve ihtiyaçları ele alındı. Buluşmada, CTP Genel İncirli’ye Milletvekilli Fide Kürşat, CTP İskele Örgüt Başkanı Hüseyin Öztörel ile MYK üyesi Koral Aşam ve Feriha Tel eşlik etti. CTP Genel Başkanı İncirli, muhtarları tek tek dinleyerek çözüm önerilerini kapsamlı bir şekilde aktardı ve muhtarların verdikleri emek sayesinde yerel yönetimlerin ayakta durduğunu söyleyerek CTP iktidarında muhtarlarla birlikte yöneteceklerini vurguladı. Görüşmede muhtarlar ise özellikle hükümetin kendileriyle yeterli iletişim kurmamasından kaynaklanan sorunlara dikkat çekti. Yerel yönetimlerin ve köylerin ihtiyaçlarının daha etkin şekilde ele alınması gerektiğini ifade eden muhtarlar, bölgedeki altyapı ve üretim sorunlarını dile getirdi.

“Esas mesele memlekete ve memleketin kaynaklarına sahip çıkmak”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, esas meselenin memlekete ve memleketin kaynaklarına sahip çıkmak olduğunu vurguladı. Devletin planlı ve sorumlu bir şekilde yönetilmesi gerektiğini belirten İncirli, kamu kurumlarının zayıflatılmasının toplumun günlük yaşamına doğrudan zarar verdiğini söyledi. Altyapı sorunlarına da değinen İncirli, kamu kurumlarının güçlendirilmesi ve devletin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade ederek, ülkenin ihtiyaç duyduğu yatırımların doğru planlama ile yapılabileceğini kaydetti.

“Çevreyi koruyan ve insan sağlığını gözeten bir enerji politikası uygulanmalı”

Enerji konusunun CTP’nin en fazla önem verdiği alanlardan biri olduğunu belirten İncirli, çevreyi koruyan ve insan sağlığını gözeten bir enerji politikası uygulanması gerektiğini söyledi. Temiz yakıt kullanımı ve enerji altyapısına yapılacak yatırımların önemine dikkat çeken İncirli, enerji maliyetlerinin düşürülmesinin üretimin güçlenmesi açısından da kritik olduğunu ifade etti. Enerji politikalarının yalnızca ekonomik değil aynı zamanda çevresel bir mesele olduğunu dile getiren İncirli, çevreyi kirleten uygulamaların kabul edilemeyeceğini belirtti.

“CTP iktidarında mali disiplin ve planlı yönetim anlayışı esas olacak”

İncirli, mevcut hükümetin sürekli borçlanmaya dayalı bir yönetim anlayışı benimsediğini söyledi ve bu yaklaşımın ülkeyi ekonomik açıdan daha da zor bir noktaya sürüklediğini ifade etti. İncirli, CTP’nin mali disiplin ve planlı yönetim anlayışıyla hareket edeceğini vurguladı. Konuşmasının devamında halkın eğitim ve sağlık alanında ciddi sorunlar yaşadığını belirten Sıla Usar İncirli, insanların ilaç bulmakta, sağlık hizmetine ulaşmakta ve çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirtti ve CTP iktidarında bu alanların öncelikli olarak ele alınacağını söyledi.

“Gençlerimize bu ülkede gelecek kuracağız”

Gençlerin ülkeden göç etmesinin en büyük sorunlardan biri haline geldiğini de ifade eden İncirli, gençlerin kendi ülkelerinde gelecek kurabilecekleri koşulların yaratılması gerektiğini söyledi. CTP’nin hedeflerinden birinin de yurt dışına giden gençlerin yeniden ülkeye dönmesini sağlayacak ekonomik ve sosyal ortamı yaratmak olduğunu belirten İncirli, dürüst ve şeffaf yönetimin bu dönüşümün temelini oluşturacağını ifade etti.

“Muhtarlarla birlikte yöneteceğiz”

Muhtarların yerel yönetimlerin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirten İncirli, köylerin ve bölgelerin sorunlarının en iyi muhtarlar tarafından bilindiğini söyledi. CTP iktidarında muhtarlarla daha güçlü bir iş birliği kurulacağını ifade eden İncirli, yerel yönetimlerin güçlendirilmesinin ve muhtarlık kurumunun desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Muhtarların daha etkin çalışabilmesi için ofis ve teknik destek gibi ihtiyaçların karşılanması gerektiğini de belirtti. Konuşmasının sonunda muhtarların görüşlerinin kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayan İncirli, CTP’nin hükümet programını hazırlarken toplumun farklı kesimlerinin görüşlerini aldığını sözlerine ekledi ve muhtarlarla kurulan bu diyaloğun güçlenerek devam edeceğini belirtti.