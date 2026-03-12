Serap KARAMAN

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Yönetim Kurulu Üyesi Hürrem Tulga, akaryakıta yapılan zamların ekonomiyi daha da zor bir noktaya sürüklediğini söyledi. YENİDÜZEN’e konuşan Hürrem Tulga, artan maliyetlerin zaten daralan piyasayı daha da küçülteceğini ifade etti.

Ekonomide uzun süredir daralma yaşandığını belirten Tulga, “Ülkeyi bitiriyoruz. Zaten her şey daralıyordu, her şey küçülüyordu. En önemlisi zamlardan dolayı küçülüyordu.” dedi.

Güneye kayan ticarete de dikkat çeken Tulga, fiyatların zaten yüksek olduğunu ve bunun ciddi bir sorun yarattığını dile getirerek, “Zaten o kadar pahalıydık ki sorun vardı. Şimdi bu zamla nasıl direneceğiz?” sorusunu sordu.

Yapılan zammın ekonomiyi daha da kötü etkileyeceğini vurgulayan Tulga, “Bu demektir ki ekonominin sonunu getiriyoruz. Ve helalleşiyoruz. Kına yaksınlar. Böyle bir noktadayız şu anda” dedi.

Akaryakıt zammının bu oranda yapılmaması gerektiğini belirten Tulga, sektörlerin dikkate alınması gerektiğini söyleyerek, “Bu zam yapılmamalıydı, yapılsa bile bu oranda yapılmamalıydı. Toplu ulaşım ve tarımsal üretim gibi sektörler en azından düşünülmeliydi” dedi.

Akaryakıt fiyatlarının devlet maliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Tulga, ekonomik koşulların giderek zorlaştığını ifade etti.

Tulga, savaşın yalnızca askeri bir çatışma olmadığını belirterek, “Bu savaş yalnız füze savaşı değil, akaryakıt, tarımsal ham madde ve tedarik savaşıdır da. Bütün silahlar kullanılıyor” ifadelerini kullandı.