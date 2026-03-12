“Eğitim hırsızlık, rüşvet ve torpil düzeninin bir parçası haline getirildi”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak eğitimde sorunlar yaşandığını ve usulsüzlük yapıldığını ifade etti.

Okullarda öğretmen eksikliği, rehber ve özel eğitim öğretmeni yetersizliği yaşandığı; sınıfların birleştirilmesinin de bir çok sıkıntı yarattığı savunulan açıklama sırasında, “Müdür yok! Muavin yok! Güvenlik yok! Bütçe yok! Nitelik yok! Şov Çok” yazılı pankart açıldı.

Eylem: “Eğitim Bakanı halkı yanıltıyor”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, yaptığı konuşmada eğitimin hırsızlık, rüşvet ve torpil düzeninin bir parçası haline getirildiğini belirterek, eğitimde sahte diploma, ihalesiz konteyner, ihalesiz taşımacılık ve kantinlerle ilgili geçen hafta polise başvurduklarını hatırlattı.

Eğitimde nitelikli öğretimden giderek uzaklaşıldığını kaydeden Eylem, okullarda uzun süredir kadro eksikliği bulunduğunu, eylül ayından bu yana bazı okullarda müdür ve müdür muavini atamalarının yapılmadığını, 4 müdür ve 17 müdür muavini kadrosunun hâlâ doldurulmadığını söyledi.

Eylem, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’nde eğitim yılının başından beri müdür bulunmadığını, İskele’de yeni açılan Döveç Ortaokulu’nda ise müdür ve 3 muavin eksikliği olduğunu vurgulayarak, bazı branşlarda kadro ihtiyacının sınıfların birleştirilmesi gibi yöntemlerle gizlenmeye çalışıldığını ifade etti.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu halkı yanıltmakla suçlayan Eylem, bilişim, teknoloji tasarım ve beden eğitimi gibi branşlarda derslerin boş geçtiğini veya derslerin birleştirilmiş, kalabalık sınıflarda yapılmaya çalışıldığını belirtti. Eylem, bazı okullarda öğretmen ve öğrencilerin 44 kişilik sınıflarda ders yapmak zorunda kaldığını da söyledi.

Rehber öğretmen ve özel eğitim öğretmeni eksikliği de bulunduğunu dile getiren Eylem, ortaokul ve liselerde bu alanlarda ciddi ihtiyaç bulunduğunu kaydetti. Eylem, öğretmenlerin birden fazla okulda yarı zamanlı görevlendirilmesinin pedagojik açıdan doğru olmadığını da söyledi.

Eylem meslek liselerinde bölüm şefi ve atölye şefi kadrolarının uzun süredir açılmadığını söyleyerek, Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne ihtiyaç olmadığı halde görevlendirme yoluyla bir fizik öğretmeni gönderildiğini ifade etti; bu görevlendirmenin torpil iddialarını gündeme getirdiğini kaydetti.

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi’nde sahte diploma soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir kişiyle ilgili gelişmelere de değinen Eylem, söz konusu kişinin yürüttüğü görevlerin kime verildiği ve burs süreçlerinde herhangi bir usulsüzlük olup olmadığı konusunda açıklama yapılmasını istedi.

Gökçebel: “Haftada bin saatin üzerinde ders boş geçiyor”

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise, sendika başkanı Selma Eylem’in ortaya koyduğu tabloyu ailelerin okullarda bizzat gözlemleyebileceğini belirterek, öğretmenlerin ve okul idarelerinin desteksiz bırakıldığını ifade etti.

Okullarda özel eğitim ve rehberlik hizmeti gerektiren öğrenciler için yeterli destek sağlanmadığını söyleyen Gökçebel, güvenlik ve altyapı sorunlarının sürdüğünü, haftada bin saatin üzerinde dersin boş geçtiğini belirtti.

Öğretmen adaylarının sınavları geçmesine rağmen atama beklediğini ifade eden Gökçebel, bazı görevlendirmelerin ise torpille yapıldığını kaydetti.

Manipülasyonlarla ve algılarla toplumda bu durumların normalleştirilmeye çalışıldığını ve bir zihinsel inşa dönemine girildiğini söyleyen Gökçebel, yönetenlerin büyük yalanlar ve manipülasyonlarla gerçekleri halka farklı şekilde anlatmaya çalıştığını ifade etti.

Gökçebel, eğitimde bilimsel, laik ve demokratik bir anlayış yerine farklı bir sistemin kalıcı hale getirilmeye çalışıldığını da sözlerine ekledi.

Haber: Arda Mercan / Fotoğraf: Erol Uysal (TAK)