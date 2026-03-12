Meteoroloji’den toz uyarısı
Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin pazar sabah 8.00’e kadar hava kirliliği yaratmasının beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji Dairesi yazılı açıklamasında saat 15.00'de etkili olmaya başlayan toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.
