Hasipoğlu: “34 günlük grev sözleşmeyle sonuçlandı”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Ektam’da 34 gündür devam eden grevin sona erdiğini açıkladı. Hasipoğlu, Ektam-Pepsi ile işveren sendikası Emek-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandığını belirtti.

Hasipoğlu, “Ektam’da 34 günlük grevin sona ermesinin mutluluğu içerisindeyiz. Bugün itibariyle Ektam-Pepsi ile Emek-İş arasında sözleşme imzalandı” dedi.

İşçilerin yeniden işyerlerine dönebileceğini ve fabrikanın üretime başlayacağını ifade eden Hasipoğlu, “Artık işçiler işyerlerine dönebilecek, fabrika üretimine başlayabilecek” şeklinde konuştu.

Çalışma barışının sağlanmasından memnuniyet duyduğunu belirten Hasipoğlu, “Ülkemizde çalışma barışını sağlayabilmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyim. Her iki tarafa da yapıcı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Ülkemize hayırlı olsun” dedi.