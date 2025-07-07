Lefke'de Robotik Kodlama Eğitimi başladı

Avdeso Academy ile Lefke Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Robotik Kodlama Eğitimi, 9-16 yaş arası çocuk ve gençleri teknolojiyle buluşturdu. Eğitim programı, bölgedeki gençlere Robotik kodlama, sensör kullanımı ve Arduino programlama gibi konularda uygulamalı bilgiler sunarak, onların teknolojiyle üretim yapmalarını sağlıyor.

Lefke’de gerçekleştirilen eğitimlerde öğrenciler, kendi projelerini geliştirerek hem kodlama öğrendi hem de takım çalışması ve problem çözme becerilerini geliştirdi. Avdeso Academy’nin eğitmenleri, her öğrencinin kendi hızında öğrenmesini sağlayacak şekilde birebir ilgilenerek, teknolojiyi erişilebilir ve eğlenceli hale getirdi.

Katılımcılar, kısa süre içinde kendi robotlarını programlayarak teknolojiyi yalnızca tüketen değil, üreten bireyler olarak ilk adımlarını atacaklar. Eğitim süresince çocukların gösterdiği ilgi ve başarı, programın ne kadar etkili olduğunu ortaya koydu.

Avdeso Academy, teknoloji eğitimini yaygınlaştırmak ve her yaştan öğrenciyi bu alanda desteklemek amacıyla benzer çalışmalarını devam edecek.