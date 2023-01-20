Lefke'de motosiklete çarparak olay yerinden kaçan araç sürücüsü tespit edildi

Lefke'de dün Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında Asaf Ullah yönetimindeki SZ 640 plakalı motosiklete çarparak olay yerinden kaçan araç sürücüsü tespit edildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre yapılan ileri soruşturmada kazaya karışan aracın CF 295 plakalı araç ve sürücüsünün de Artwell Fungaı Nyabereka (E-29) olduğu tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.