Lefke’de Kadın Üretici Pazarı kuruluyor…

Cittaslow Lefke sınırları içerisinde Temmuz ayından beri her ayın ilk ve üçüncü pazarı düzenlenen Lefke Cittaslow Kadın Üreticiler Pazarı, Sonbahar ve Kış aylarında Lefke Merkezi’ne taşınıyor. Yeni yerinde ilki kurulacak olan Lefke Cittaslow Kadın Üreticileri 2 Ekim Pazar günü ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Temmuz ayından beri Yedidalga Halk Plajı’nda ziyaretçilerini karşılayan Lefke Cittaslow Kadın Üreticileri Pazarı, Lefke ve Köylerinde üretilen geleneksel macun, reçel, el işleri, Kıbrıs'a özgü çiçekler, yiyecek standları ve hediyelik eşya stantları ile sonbahar ve kış aylarında da geleneğini bozmadan her ayın ilk ve üçüncü pazarında Lefke Çarşı Merkezi’nde ziyaretçilerine farklı sürprizler sunmaya devam edecek.

Kaya: "Üreticilerimiz üretmekten vazgeçmediği sürece, üzerimize düşen sorumlulukla yanlarında durmaya devam edeceğiz"

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Üretimden kopmayan ve Lefke ve Köyleri Ürünleri'nin markalaşması yolunda bizlere yalnız olmadığımızı hissettiren tüm kadın/erkek üreticilerimiz ile gurur duymaktayız" dedi, vatandaşları etkinliğe davet etti.

Kaya şu açıklamayı yaptı:

“Lefke Belediyesi olarak bölgemizde üretmekten vaz geçmeyen tüm üretici grupları, göreve geldiğimiz günden itibaren olanaklarımız çerçevesinde destekledik. Lefke ve köylerinin doğal dokusunun ve karakteristik özelliklerinin korunarak potansiyelinin ortaya çıkması için çeşitli projeler ve etkinliklerde yer aldık. Bu kapsamda üretmekten vazgeçmeyen tüm üretici grupların ihtiyaçlarının karşılanması ve tüketicilerin de iyi ve adil gıdaya ulaşmaları için sorumluluklarımızın bilinci ile hareket ederek, belirli dönemlerde Gıda Güvenliği Eğitimi almalarını sağlayarak bu konuda üreticilerimizi bilinçlendirmekteyiz. Ayrıca, üretim kapasiteleri ve ürün çeşitliliğini arttırmak için üreticilerimizden gelen talepler doğrultusunda eğitim ve kurslar düzenleyerek ürün çeşitliliğinin artırılmasına katkı sağlamaya çalışmaktayız. Üretimden kopmayan ve Lefke ve Köyleri Ürünlerinin markalaşması yolunda bizlere yalnız olmadığımızı hissettiren tüm kadın/erkek üreticilerimiz ile gurur duymaktayız. Onlar üretmekten vazgeçmediği sürece, yerel yönetimler olarak üzerimize düşen sorumlulukla yanlarında durmaya devam edeceğiz. Lefke Kadın İnisiyatifi tarafından geleneksel hale getirilen Lefke Cittaslow Kadın Üreticiler Pazarı’na, yeni yeri Lefke Merkezde 02 Ekim Pazar günü herkesi bekliyoruz.” dedi.