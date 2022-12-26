Lefke Belediyesi meclis üyeleri
Lefke Belediyesi meclis üyeleri de açıklandı.
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Lefke Belediyesi meclis üyeleri de açıklandı. Buna göre; Lefke Belediyesi Partilere Göre Belediye Meclis Üyesi dağılımı şu isimlerden oluştu:
(En fazla oy alan üyeden başlayan sıralama ile)
UBP- GÜRAL AĞIN
UBP- CEMALİYE SERGİL
UBP- HAMİT DOĞAÇ
CTP- HÜDAVERDİ BAYKARA
CTP- MÜGE ÖREÇ
CTP- HASAN ERGEL
CTP- MEFTÜNE HOCALI
CTP- NURAN GAZİ
UBP- HÜSEYİN AS
UBP- MEHMET GÖRSEL
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Etiketler : lefke belediyesi