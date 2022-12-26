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Lefke Belediyesi meclis üyeleri

Lefke Belediyesi meclis üyeleri

Lefke Belediyesi meclis üyeleri de açıklandı.

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Lefke Belediyesi meclis üyeleri de açıklandı. Buna göre; Lefke Belediyesi Partilere Göre Belediye Meclis Üyesi dağılımı şu isimlerden oluştu:

(En fazla oy alan üyeden başlayan sıralama ile)

UBP- GÜRAL AĞIN

UBP- CEMALİYE SERGİL

UBP- HAMİT DOĞAÇ

CTP- HÜDAVERDİ BAYKARA

CTP- MÜGE ÖREÇ

CTP- HASAN ERGEL

CTP- MEFTÜNE HOCALI

CTP- NURAN GAZİ

UBP- HÜSEYİN AS

UBP- MEHMET GÖRSEL

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