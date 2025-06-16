Lefke Belediyesi, çocukların güzel bir yaz tatili geçirmesini diledi
Lefke Belediyesi, 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılını tamamlayan tüm çocukların güzel bir yaz tatili geçirmesini diledi.
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Lefke Belediyesi, 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılını tamamlayan tüm çocukların güzel bir yaz tatili geçirmesini diledi.
Belediyeden yapılan açıklamada, bugün bölge ilkokulu öğrencilerinin karne heyecanının paylaşıldığı ifade edildi.
Lefke Belediyesi’nin yaz tatili süresince çocuklar için farklı aktiviteler organize edeceği belirtilen açıklamada, “Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeye devam ediniz.” denildi.
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