LBO’dan Merkez Lefkoşa’da Oda Orkestrası Konseri

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Lefkoşa Belediye Orkestrası,25 Ağustos Çarşamba gecesi Lefkoşa’nın yeni buluşma yeri Merkez Lefkoşa’da Oda Orkestrası Konseri gerçekleştirecek.

Şef Oskay Hoca yönetiminde saat 20.30’da açık alanda sahne alacak ve ücretsiz olan LBO’nun konseri Sağlık Üst Kurulu kararları doğrultusunda alınacak tedbirler ile düzenlenecek. Konsere katılacak seyircilerden aşısız olmaları durumunda son 72 saat içerisinde yapılmış antijen veya PCR testi istenecek. Konser programı şu şekildedir:

Konser programı:

- Arabian Dance – P.I.Tchaikovsky

- Danza Slava Op.46 No.8 – A. Dvorak

- Eternal Love –Arman Ratip

- Hungarian Dance No. Gm – J. Brahms

- LoveStory( FirstLove) – Arman Ratip

- Music from La La Land – JustinHurwitz

- Erkek Karşılama 1 – Oskay Hoca

- Mandra – Oskay Hoca

- Intermezzo – P.Mascagni

- Pirates of the Caribbean

- Por una Cabeza – Carlos Gardel

- Shindler’s List

- Skyfall – Adele Adkins& Paul Epwo