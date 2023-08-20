LAÜ’ye 2 bin 665 öğrenci LAÜ’ye yerleşti

2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre LAÜ, son yıllarda elde ettiği başarılara bir yenisini ekledi.

Geçtiğimiz yıl 2021 öğrencinin yerleştiği LAÜ’ye, bu yıl yerleşen öğrenci sayısı 2665 olurken, gerçekleşen bu tarihi rakam üniversite kurulduğu yıldan bu yana yerleşen en yüksek öğrenci sayısı oldu.

2022 yılına göre yerleşen öğrenci sayısı 644 artarken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki tüm üniversiteler arasında elde edilen en büyük artış olarak dikkat çekti. Son bir yıldaki %31.9 artış sonrası üniversiteye yerleşen toplam 2665 öğrencinin 1587’si lisans programlarına, 1078’i ise ön lisans programlarına yerleşti.

Geçtiğimiz yıl %76.9 olan kontenjan doluluk oranı rakamını da önemli ölçüde yükselten LAÜ, %92.7 doluluk oranına ulaştı. Kontenjan doluluk oranları ön lisans programları için yüzde 98.6 olurken, lisans programları için ise yüzde 89.1 olarak gerçekleşti.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, üniversite kurulduğu yıldan bu yana yerleşen en yüksek öğrenci sayısını elde etme başarısına ulaşan LAÜ’nün, güçlendirilen altyapısı ve akademik kadrosu, doğru tanıtım stratejileri, öğrenci memnuniyeti odaklı çalışmaları, hayata geçirdiği fiyat politikası ve elde ettiği uluslararası akreditasyonları sayesinde istikrarlı başarıya ulaştığı ifade edildi.

LAÜ’ye yerleşen öğrenci sayısındaki bu tarihi artışın Lefke bölgesi için önemine de dikkat çekilen açıklamada, bu başarının elde edilmesinde emeği geçen tüm akademik ve idari çalışanlara teşekkür edildi.