LAÜ’de “Yaratıcı Yılbaşı Ağacı Poster Tasarımı Sergisi” açıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) bünyesinde düzenlenen “Yaratıcı Yılbaşı Ağacı Poster Tasarımı Sergisi” İletişim Bilimleri Fakültesi fuaye alanında açıldı. Etkinlik, Yrd. Doç. Dr. Derin Işıkören’in öncülüğünde, Yeni Medya ve İletişim, Görsel İletişim Tasarımı Bölümleri ikinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin ortak çalışmaları ile ortaya konuldu.

“Yeni yıldan beklenti ve dileklerinizi içeren bir ağaç tasarlamak” mottosu ile kompoze edilen otuz adet farklı ağaç posterini içeren sergi, aynı zamanda yabancı öğrencilerin noel bayramını da kapsamayı amaçladı.

Çok farklı görsel yorumlarla sergiye katılan Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin yılbaşı dilekleri, sağlık, gençlik, sonsuz sosyal medya erişimine kadar pek çok farklı dileği yansıttı. Bu kapsamda kavramsal olarak kurgulanmış ağaç kompozisyonları zengin bir dilekler paketini oluşturmakta ve görülmeye değer bir görsel zenginlik içerdi.

Yrd. Doç. Dr. Derin Işıkören bu etkinliğin her yıl tekrarlanarak geleneksel hale getirilmesinin amaçlandığını belirterek, öğrencilere sergiye katılımlarından dolayı teşekkür etti.