LAÜ’de “Turizm Kariyer Günü” etkinliği düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu tarafından “Kariyer Günü” etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe, Limak Cyprus Deluxe Hotel- Bafra yetkililerinden İnsan Kaynakları Müdürü Sabahattin Yıldız, Yiyecek İçecek Müdürü Meriç Gürcan, Mutfak Yöneticisi Ali Rıza Dölkeleş ve İnsan Kaynakları Uzmanı Gamze Kaya konuşmacı olarak katıldı.

Etkinliğe, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Öğretim Görevlileri, Gastronomi Bölümü ve Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri yoğun katılım gösterdi. Etkinlikte, Limak Cyprus Deluxe Hotel yöneticileri, otelin görsel olarak genel tanıtımı ve sunumunu yaparak, öğrencilere otel hakkında detaylı bilgiler verdi.

Ayrıca kariyer günü etkinliğinde öğrenciler, stajın eğitimlerinde edindikleri teorik konuları uygulama fırsatı tanıması ve otelin farklı departmanlarında yapılan stajın mezun olduktan sonra iş hayatına daha hızlı uyum sağlamalarına olan katkıları konusunda bilgilendirildiler.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Meltem Köksal kariyer günü ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “Amacımız, öğrencilerimizin ve turizm sektörünün önemli temsilcilerinin bir araya gelmesini sağlayarak, öğrencilerimize kurumsal işletmelerde staj yapma imkanı sunmaktır ” dedi.