LAÜ’de öğrenci çalışmaları sergisi açıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi 2023-24 eğitim yılı, güz döneminde, uygulamalı derslerinde ortaya çıkan öğrenci çalışmaları 2023-24 bahar döneminde, fakülte girişinde sergilendi.

Açılışı gerçekleştirilen sergide ağırlıklı görsel iletişim tasarımı bölümü öğrencilerinin çalışmaları yer aldı. 200’den fazla eserin yer aldığı sergide birinci sınıftan dördüncü sınıflara kadar tüm öğrencilerin farklı derslerde yapmış oldukları; illüstrasyon, kolaj, fotoğraf gibi sanatsal becerilerin yanı sıra grafik tasarım projelerinden derlenen sergi büyük ilgi gördü.

Açılışta konuşan İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Asude Tunca öğrencilere seslenerek, derslerde sergilenen emeğin üniversite ile paylaşımının önemine değinerek, çalışmalarından dolayı öğrencilere ve dersleri yürüten hocalarına teşekkürlerini iletti. Tunca konuşmasında, dijitalleşen yenidünyada baskı ile çalışmaların yüz yüze sergilenmesinin hala önemli olduğuna vurgu yaptı.

Görsel İletişim Tasarımı Bölüm başkanı Yrd. Doç. Dr. Elif Atamaz da dekanın konuşmasına ilave olarak; öncelikle öğrencilerin derslerde gösterdiği gayretlerin gelenekselleşen fakülte sergileri ile onurlandırılmasının önemini vurgulayarak, üniversite içinde bu olanağın kendilerine verilmesinden dolayı teşekkürlerini iletti. Her dönem gerçekleştirilen bu öğrenci çalışmaları sergileri ile fakülte bünyesindeki tüm öğrencilerin hem birbirlerini, hem de diğer uygulama derslerini tanıma olanağı bulduğunu söyleyen Atamaz, bu birlik ve dayanışmanın devamı için gelecekte de yeni etkinliklerin ve sergilerin gerçekleştirileceğini ümit ettiğini belirtti.

İletişim Bilimleri Fakültesi girişinde yer alan sergi bahar dönemi sonuna kadar açık kalacak.